Векич стала чемпионкой Ноттингема, одержав волевую победу над Контой

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В финале она одержала волевую победу над британкой Йоханной Контой — 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 29 минут. Векич выполнила 6 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 9 эйсов, 3 двойные и 4 использованных брейк-пойнта из 9.