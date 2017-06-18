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https://sport.mail.ru/news/tennis/30112178/
18 июня 2017, 20:36 | Теннис | Чемпионат.com

Векич стала чемпионкой Ноттингема, одержав волевую победу над Контой

Хорватка Донна Векич завоевала второй одиночный титул в карьере и первый с 2014 года, став чемпионкой турнира в Ноттингеме.

Хорватка Донна <span class=error>Векич</span> завоевала второй одиночный титул в карьере и первый с 2014 года став чемпионкой турнира в Ноттингеме. Увеличить
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В финале она одержала волевую победу над британкой Йоханной Контой — 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 29 минут. Векич выполнила 6 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 9 эйсов, 3 двойные и 4 использованных брейк-пойнта из 9.

Несмотря на поражение, в новом рейтинг-листе Йоханна поднимется на одну строчку и займёт седьмое место. Векич будет 58-й ракеткой мира. Ранее в своей карьере она не поднималась выше 62-й позиции.
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