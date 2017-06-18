Векич стала чемпионкой Ноттингема, одержав волевую победу над Контой
Хорватка Донна Векич завоевала второй одиночный титул в карьере и первый с 2014 года, став чемпионкой турнира в Ноттингеме.
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В финале она одержала волевую победу над британкой Йоханной Контой — 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Поединок продолжался 2 часа 29 минут. Векич выполнила 6 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3
Несмотря на поражение, в новом
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