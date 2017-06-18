Первый финал Вихляцевой, пятый финал России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА

Родилась 16 февраля 1997 года в Волгограде. Живет в Волгограде.

Рост — 187 см. Правша.

Победительница двух турниров ITF (Плзень, Санкт-Петербург).

Студентка Волгоградской государственной академии физической культуры.

Владеет английским и французским языками.

О Наталье Вихлянцевой даже продвинутые любители тенниса из России узнали относительно недавно. Хотя большинство ее одногодок так или иначе уже успели проявить себя — Белинда Бенчич была в Top-10, Ана Конюх играла в полуфинале US Open-2016, Дарья Касаткина второй сезон стабильно входит в Top-30 и выиграла весной свой первый турнир, причем сразу категории «Премьер».

ПОДХОДЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Вихлянцева привлекла к себе внимание в начале этого года, когда прошла квалификацию и круг на Australian Open, добралась до полуфинала на крупном турнире в Петербурге и вошла в Top-100, а потом, за считанные дни до своего 20-летия, ярко дебютировала в сборной России в Кубке федерации. После этого, правда, последовала серия не слишком примечательных результатов.

— Мне самой еще нужно привыкнуть к тому, что я стою в сотне, что на меня обращают внимание и ждут побед. Все-таки очень быстро все это произошло, — говорила Вихлянцева после поражения в первом круге Roland Garros, увенчавшего не самую удачную грунтовую серию. — Но грунт для меня всегда был тяжеловат.

То ли дело травяные корты. Это покрытие явно подходит высокой (186 см) девушке с хорошей подачей. Хотя нынешний Хертогенбос — лишь второй ее взрослый турнир на траве. Первый она сыграла там же год назад. Тогда на Ricoh Open Вихлянцева прошла квалификацию и один круг основной сетки, прежде чем уступила Кристине Младенович.

На этот же раз все сложилось более удачно. Россиянка, победив, в том числе экс-игрока десятки Андреа Петкович и более опытную и известную в теннисном мире Конюх, вышла в финал — дебютный для себя на уровне WTA.

— У каждого есть свое любимое покрытие — грунт, хард… А трава — это определенно мое. А с такими результатами люблю ее еще сильнее, — говорила Вихлянцева после субботней победы. — Я в финале и очень довольна. Совершенно не ожидала ничего подобного. Постараюсь не думать о том, что у меня есть возможность взять титул, а играть как обычный матч.

ПРИБАЛТИКА НАСТУПАЕТ

А своей карьере Наталья пять раз играла в финалах на уровне ITF, в том числе — крупных 100-тысячников в прошлом году, но турнир WTA — это, как оказалось, немного другая история. Соперница россиянки по титульной встрече в Хертогенбосе — Анетт Контавейт — старше россиянку на год с небольшим и в рейтинге стоит не намного выше, но уже имела опыт игры за титул. В апреле она уступила в финале в швейцарском Биле Маркете Вондрушовой. В воскресенье же на голландском газоне эстонка выглядела очень убедительно.

Ей пришлось отыгрывать брейк-пойнты и в первом гейме, и в третьем, зато после этого она, воспользовавшись ошибками соперницы, ушла в отрыв — 4:1. Подавая при 2:5 Вихлянцева с 40:0 отдала еще одну свою подачу, а вместе с ней и сет — 2:6. По ходу всего финала, а после упущенной стартовой партии особенно, россиянка выглядела очень расстроенной собственными действиями. В начале второго сета она, впрочем, повела с брейком — 2:0, 3:1… Но Контавейт выиграла пять геймов подряд и праздновала победу — 6:2, 6:3. Вихлянцеву же подвело большое количество собственных ошибок — 33 невынужденные за матч.

Тем не менее, она должна быть довольна собой: первый финал и высшее в карьере 65-е место в рейтинге, которое она займет, в понедельник, у нее никто не отнимет. Контавейт, в свою очередь, стала второй после Елены Остапенко теннисисткой из Прибалтики, одержавшей дебютную турнирную победу.

Турнир WTA Ricoh Open

½ финала. ВИХЛЯНЦЕВА — Конюх (Хорватия, 5) — 6:3, 7:5. Контавейт (Эстония) — Цуренко (Украина, 7) — 6:3, 6:7 (0:7), 6:2. Финал. Контавейт — ВИХЛЯНЦЕВА — 6:2, 6:3.