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https://sport.mail.ru/news/tennis/30111591/
18 июня 2017, 19:00 | Теннис | Р-Спорт

Мюллер из Люксембурга выиграл свой 2-й турнир ATP в карьере, победив в Хертогенбосе

Люксембургский теннисист Жиль Мюллер стал победителем теннисного турнира в голландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро.

Люксембургский теннисист <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> стал победителем теннисного турнира в голландском Хертогенбосе призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро. Увеличить
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В финале люксембургский теннисист, четвертый номер посева, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) переиграл третью ракетку турнира хорвата Иво Карловича. Поединок продолжался чуть более полутора часов. Мюллер сделал 22 эйса против 19 у соперника и выиграл 46 мячей из 49 на первой подаче (94%). Счет личных встреч теннисистов стал 2−1 в пользу Мюллера.

Для 34-летнего Мюллера этот титул стал вторым в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде — первый трофей он выиграл в январе этого года в австралийском Сиднее.
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