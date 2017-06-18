Мюллер из Люксембурга выиграл свой 2-й турнир ATP в карьере, победив в Хертогенбосе
Люксембургский теннисист Жиль Мюллер стал победителем теннисного турнира в голландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро.
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В финале люксембургский теннисист, четвертый номер посева, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) переиграл третью ракетку турнира хорвата Иво Карловича. Поединок продолжался чуть более полутора часов. Мюллер сделал 22 эйса против 19 у соперника и выиграл 46 мячей из 49 на первой подаче (94%). Счет личных встреч теннисистов стал 2−1 в пользу Мюллера.
Для 34-летнего Мюллера этот титул стал вторым в карьере на турнирах Ассоциации
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