Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой Одзаки
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко возвращается в мировой теннисный тур. В первом раунде соревнований в испанской Мальорке (призовой фонд — $250 тыс.) Азаренко сыграет с японской теннисисткой Рисой Одзаки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После рождения сына в декабре 2016 года Виктория Азаренко сообщила, что намерена вернуться на корт лишь в начале 2018 года в австралийском Брисбене. Однако потом она сообщала, что выступит в конце июля 2017-го на турнире в американском Стэнфорде, а недавно решила, что уже готова играть в туре и выйдет на корт в середине июня на траве Мальорки. К возвращению
Виктория Азаренко в последний раз выходила на корт в конце мая прошлого года в Париже на открытом чемпионате Франции, но
Профессиональную карьеру Виктория Азаренко начала в 2003 году и с тех пор выиграла 20 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В их числе два подряд титула из серии «Большого шлема» — Australian Open (2012, 2013). В 2012 году Виктория вместе с Максимом Мирным стала олимпийской чемпионкой в состязаниях смешанных пар и завоевала бронзу в одиночном разряде лондонской Олимпиады. Виктория Азаренко впервые возглавила мировой рейтинг 30 января 2012 года и была первой ракеткой в течение 51 недели (с перерывами). За время выступлений на турнирах WTA Виктория Азаренко, которой 31 июля исполнится 28 лет, заработала в качестве призовых около $28 млн.
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