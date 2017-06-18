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https://sport.mail.ru/news/tennis/30111479/
18 июня 2017, 18:50 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко возвращается в теннисный тур матчем с японкой Рисой Одзаки

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко возвращается в мировой теннисный тур. В первом раунде соревнований в испанской Мальорке (призовой фонд — $250 тыс.) Азаренко сыграет с японской теннисисткой Рисой Одзаки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория <span class=error>Азаренко</span> в последний раз выходила на корт в конце мая прошлого года в Париже на открытом чемпионате Франции но <nobr>из-за </nobr>травмы не смогла завершить поединок первого круга с итальянской теннисисткой <span class=error>Карин</span> <span class=error>Кнапп</span>. Увеличить
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После рождения сына в декабре 2016 года Виктория Азаренко сообщила, что намерена вернуться на корт лишь в начале 2018 года в австралийском Брисбене. Однако потом она сообщала, что выступит в конце июля 2017-го на турнире в американском Стэнфорде, а недавно решила, что уже готова играть в туре и выйдет на корт в середине июня на траве Мальорки. К возвращению экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко готовилась под руководством известного американского тренера Майкла Джойса.

Виктория Азаренко в последний раз выходила на корт в конце мая прошлого года в Париже на открытом чемпионате Франции, но из-за травмы не смогла завершить поединок первого круга с итальянской теннисисткой Карин Кнапп. Совсем недавно Виктория вновь побывала на «Ролан Гаррос», где ее тепло встретили многочисленные любители тенниса. После Мальорки Виктория Азаренко планирует отправиться в Англию, где хочет подготовиться к Уимблдонскому теннисному турниру, который начнется 3 июля.

Профессиональную карьеру Виктория Азаренко начала в 2003 году и с тех пор выиграла 20 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В их числе два подряд титула из серии «Большого шлема» — Australian Open (2012, 2013). В 2012 году Виктория вместе с Максимом Мирным стала олимпийской чемпионкой в состязаниях смешанных пар и завоевала бронзу в одиночном разряде лондонской Олимпиады. Виктория Азаренко впервые возглавила мировой рейтинг 30 января 2012 года и была первой ракеткой в течение 51 недели (с перерывами). За время выступлений на турнирах WTA Виктория Азаренко, которой 31 июля исполнится 28 лет, заработала в качестве призовых около $28 млн.

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