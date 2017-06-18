Мальорка. Анна Калинская с победы стартовала в квалификации соревнований
Российская теннисистка Анна Калинская преодолела барьер первого раунда квалификации турнира на Мальорке, победив в двух сетах украинку Марту Костюк, — 6/2, 7/5.
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За 1 час 16 минут матча 127-я ракетка мира, 18-летняя Анна, сделала четыре брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 14-летняя Марта, занимающая 499-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы, выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В поединке за выход в основную сетку соревнований Mallorca Open Калинская сыграет либо с немкой Кариной Виттхёфт, либо с испанкой Розой Висенс.
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