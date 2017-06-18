Бирмингем. Елизавета Куличкова прошла в финал квалификации турнира
Российская теннисистка Елизавета Куличкова преодолела барьер второго раунда квалификации соревнований в Бирмингеме, победив в трёх сетах чешку Петру Крейсову, — 6/4, 3/6, 6/1.
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За 1 час 22 минуты матча 157-я ракетка мира, 21-летняя Елизавета, сделала по четыре брейка и эйса, семь раз ошибившись при подаче. 26-летняя Крейсова, занимающая 277-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брала подачу оппонентки, совершила девять эйсов и семь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В поединке за выход в основную сетку соревнований Aegon Classic Birmingham Куличкова сразится с победительницей игры американки Сачии Викери и британки Кэти Боултер.
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