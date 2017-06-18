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https://sport.mail.ru/news/tennis/30110565/
18 июня 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка турнира WTA на Мальорке

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований WTA Mallorca Open, которые пройдут с 19 по 25 июня на Мальорке.

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований WTA Mallorca <span class=error>Open</span> которые пройдут с 19 по 25 июня на <span class=error>Мальорке</span>. Увеличить
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Лидером посева стала россиянка Анастасия Павлюченкова, которая в стартовом поединке сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Вторая ракетка турнира, латвийка Анастасия Севастова, будет противостоять бельгийке Элизе Мертенс.

Беларуска Виктория Азаренко, возвращающаяся в Тур после рождения ребёнка, в первом круге померится силами с японкой Рисой Одзаки.
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