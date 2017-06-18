Состоялась жеребьёвка турнира WTA на Мальорке
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований WTA Mallorca Open, которые пройдут с 19 по 25 июня на Мальорке.
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Лидером посева стала россиянка Анастасия Павлюченкова, которая в стартовом поединке сразится с испанкой Сарой
Вторая ракетка турнира, латвийка Анастасия Севастова, будет противостоять бельгийке Элизе Мертенс.
Беларуска Виктория Азаренко, возвращающаяся в Тур после рождения ребёнка, в первом круге померится силами с японкой Рисой Одзаки.
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