Первой соперницей Виктории Азаренко после возвращения в ВТА-тур станет японка Риса Одзаки
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая возвращается в
ВТА-тур после перерыва, связанного с рождением сына, узнала соперницу по стартовому раунду турнира ВТА в Испании.
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Наша соотечественница, которая получила от организаторов wild card, сыграет с японкой Рисой Одзаки (73 ВТА). Точное время начало матча станет известно позже.
Это будет первая встреча между Азаренко и Одзаки.
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