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https://sport.mail.ru/news/tennis/30110483/
18 июня 2017, 15:13 | Теннис | «Прессбол»

Первой соперницей Виктории Азаренко после возвращения в ВТА-тур станет японка Риса Одзаки

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая возвращается в ВТА-тур после перерыва, связанного с рождением сына, узнала соперницу по стартовому раунду турнира ВТА в Испании.

Белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> которая возвращается в <nobr>ВТА-тур</nobr> после перерыва связанного с рождением сына узнала соперницу по стартовому раунду турнира <span class=error>ВТА</span> в Испании. Увеличить
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Наша соотечественница, которая получила от организаторов wild card, сыграет с японкой Рисой Одзаки (73 ВТА). Точное время начало матча станет известно позже.

Это будет первая встреча между Азаренко и Одзаки.

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