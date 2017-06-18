Моник Адамчак и Сторм Сандерс стали триумфаторами парного турнира в Ноттингеме

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Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Моник и Сторм записали в свой актив два брейка и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. Рэй и Робсон два раза брали подачу оппоненток и допустили две двойные ошибки.

Титул, завоёванный на турнире Aegon Open Nottingham, стал для Адамчак и Сандерс первым за карьеру в парном разряде, принеся $12,300 призовых и 280 рейтинговых очков.