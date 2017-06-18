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https://sport.mail.ru/news/tennis/30110409/
18 июня 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Моник Адамчак и Сторм Сандерс стали триумфаторами парного турнира в Ноттингеме

Австралийский дуэт теннисисток в составе Моник Адамчак и Сторм Сандерс выиграл парные соревнования в Ноттингеме, победив британкой Джоселин Рэй и Лору Робсон, — 6/4, 4/6, 10:4.

Австралийский дуэт теннисисток в составе <span class=error>Моник</span> <span class=error>Адамчак</span> и <span class=error>Сторм</span> Сандерс выиграл парные соревнования в Ноттингеме победив британкой Джоселин <span class=error>Рэй</span> и Лору <span class=error>Робсон</span> — 6/4 4/6 10:4. Увеличить
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Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Моник и Сторм записали в свой актив два брейка и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. Рэй и Робсон два раза брали подачу оппоненток и допустили две двойные ошибки.

Титул, завоёванный на турнире Aegon Open Nottingham, стал для Адамчак и Сандерс первым за карьеру в парном разряде, принеся $12,300 призовых и 280 рейтинговых очков.
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