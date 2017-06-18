Хертогенбос. Наталья Вихлянцева проиграла Анетт Контавейт в финале соревнований
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла завоевать титул на турнире в Хертогенбосе, уступив в двух сетах эстонке Анетт Контавейт, — 2/6, 3/6.
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Поединок продлился 1 час 13 минут. 74-я ракетка мира, 20-летняя Наталья, один раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и пять двойных ошибок. 21-летняя Анетт, занимающая 49-е место в рейтинге WTA, реализовала четыре
Титул, завоёванный на соревнованиях Ricoh Open, стал для Контавейт первым в профессиональной карьере, принеся, €34,677 призовых и 280 рейтинговых очков. Вихлянцева получит €17,258 призовых и 180 очков в зачёт мирового рейтинга.
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