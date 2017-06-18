Хертогенбос. Наталья Вихлянцева проиграла Анетт Контавейт в финале соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 1 час 13 минут. 74-я ракетка мира, 20-летняя Наталья, один раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и пять двойных ошибок. 21-летняя Анетт, занимающая 49-е место в рейтинге WTA, реализовала четыре брейк-пойнта, один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Титул, завоёванный на соревнованиях Ricoh Open, стал для Контавейт первым в профессиональной карьере, принеся, €34,677 призовых и 280 рейтинговых очков. Вихлянцева получит €17,258 призовых и 180 очков в зачёт мирового рейтинга.