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https://sport.mail.ru/news/tennis/30110332/
18 июня 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Хертогенбос. Наталья Вихлянцева проиграла Анетт Контавейт в финале соревнований

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла завоевать титул на турнире в Хертогенбосе, уступив в двух сетах эстонке Анетт Контавейт, — 2/6, 3/6.

Российская теннисистка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> не смогла завоевать титул на турнире в Хертогенбосе уступив в двух сетах эстонке <span class=error>Анетт</span> Контавейт — 2/6 3/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 13 минут. 74-я ракетка мира, 20-летняя Наталья, один раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и пять двойных ошибок. 21-летняя Анетт, занимающая 49-е место в рейтинге WTA, реализовала четыре брейк-пойнта, один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Титул, завоёванный на соревнованиях Ricoh Open, стал для Контавейт первым в профессиональной карьере, принеся, €34,677 призовых и 280 рейтинговых очков. Вихлянцева получит €17,258 призовых и 180 очков в зачёт мирового рейтинга.
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