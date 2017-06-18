Джейми Маррей и Бруно Соареш выиграли парный турнир в Штутгарте
Британский теннисист Джейми Маррей и бразилец Бруно Соареш стали триумфаторами парных соревнований в Штутгарте, победив австрийца Оливера Марака и хорвата Мате Павича, — 6/7 (4), 7/5, 10:5.
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Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Джейми и Бруно реализовали один
Титул, завоёванный на турнире Mercedes Cup, стал для Маррея 18-м за карьеру, а парном разряде, а для Соареша — 25-м, принеся €34,160 призовых и 250 рейтинговых очков.
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