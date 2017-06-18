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https://sport.mail.ru/news/tennis/30110126/
18 июня 2017, 14:09 | Теннис | GoTennis.ru

Джейми Маррей и Бруно Соареш выиграли парный турнир в Штутгарте

Британский теннисист Джейми Маррей и бразилец Бруно Соареш стали триумфаторами парных соревнований в Штутгарте, победив австрийца Оливера Марака и хорвата Мате Павича, — 6/7 (4), 7/5, 10:5.

Британский теннисист <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Маррей</span> и бразилец <span class=error>Бруно</span> <span class=error>Соареш</span> стали триумфаторами парных соревнований в Штутгарте победив австрийца <span class=error>Оливера</span> <span class=error>Марака</span> и хорвата Мате <span class=error>Павича</span> — 6/7 (4) 7/5 10:5. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Джейми и Бруно реализовали один брейк-пойнт, сделали девять эйсов и четырежды ошибались при подаче. Марак и Павич выполнили два эйса и допустили пять двойных ошибок.

Титул, завоёванный на турнире Mercedes Cup, стал для Маррея 18-м за карьеру, а парном разряде, а для Соареша — 25-м, принеся €34,160 призовых и 250 рейтинговых очков.
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