Джейми Маррей и Бруно Соареш выиграли парный турнир в Штутгарте

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Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Джейми и Бруно реализовали один брейк-пойнт, сделали девять эйсов и четырежды ошибались при подаче. Марак и Павич выполнили два эйса и допустили пять двойных ошибок.

Титул, завоёванный на турнире Mercedes Cup, стал для Маррея 18-м за карьеру, а парном разряде, а для Соареша — 25-м, принеся €34,160 призовых и 250 рейтинговых очков.