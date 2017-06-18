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https://sport.mail.ru/news/tennis/30109973/
18 июня 2017, 13:41 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер снялась с соревнований в Бирмингеме

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер не примет участие в турнире Aegon Classic Birmingham, который пройдёт с 19 по 25 июня в Бирмингеме.

Немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> не примет участие в турнире Aegon Classic Birmingham который пройдёт с 19 по 25 июня в Бирмингеме. Увеличить
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Причиной такого решения спортсменки стало повреждение левого бедра, сообщает пресс-служба соревнований.

Отметим, что немка стала уже четвёртой теннисисткой из Топ-10, которая отказалась от выступления в Бирмингеме.
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