Кайя Канепи завоевала право сыграть в квалификации Уимблдона
Эстонская теннисистка Кайя Канепи, пропустившая больше года, стала победительницей турнира ITF в Эссене (Германия) после отказа от продолжения борьбы австрийки Патти Шнидер — 6/3, 6/7 (5), 2/0.
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Таким образом, 32-летняя спортсменка, последний раз до этого выходившая на корт в июне 2016 года, обеспечила себе право сыграть в квалификации Уимблдона.
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