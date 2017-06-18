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https://sport.mail.ru/news/tennis/30109911/?
18 июня 2017, 13:30 | Теннис | GoTennis.ru

Кайя Канепи завоевала право сыграть в квалификации Уимблдона

Эстонская теннисистка Кайя Канепи, пропустившая больше года, стала победительницей турнира ITF в Эссене (Германия) после отказа от продолжения борьбы австрийки Патти Шнидер — 6/3, 6/7 (5), 2/0.

Эстонская теннисистка <span class=error>Кайя</span> <span class=error>Канепи</span> пропустившая больше года стала победительницей турнира ITF в <span class=error>Эссене</span> (Германия) после отказа от продолжения борьбы австрийки <span class=error>Патти</span> <span class=error>Шнидер</span> — 6/3 6/7 (5) 2/0. Увеличить
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Таким образом, 32-летняя спортсменка, последний раз до этого выходившая на корт в июне 2016 года, обеспечила себе право сыграть в квалификации Уимблдона.
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