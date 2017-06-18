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https://sport.mail.ru/news/tennis/30109735/
18 июня 2017, 13:01 | Теннис | GoTennis.ru

Джуди Маррей будет посвящена в офицеры ордена Британской империи

Джуди Маррей — мать британских теннисистов Энди и Джейми Марреев — станет офицером Ордена Британской империи, сообщает служба ВВС.

<span class=error>Джуди</span> <span class=error>Маррей</span> — мать британских теннисистов <span class=error>Энди</span> и <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Марреев</span> — станет офицеров Ордена Британской империи сообщает служба ВВС. Увеличить
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Напомним, что до 2016 года Джуди занимала пост капитана национальной сборной страны, а в данный момент продолжает работать на развитием тенниса в Великобритании.
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