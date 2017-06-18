Джуди Маррей будет посвящена в офицеры ордена Британской империи
Джуди Маррей — мать британских теннисистов Энди и Джейми Марреев — станет офицером Ордена Британской империи, сообщает служба ВВС.
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Напомним, что до 2016 года Джуди занимала пост капитана национальной сборной страны, а в данный момент продолжает работать на развитием тенниса в Великобритании.
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