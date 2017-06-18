Мария Шарапова: Скоро начну подготовку к хардовым турнирам
Российская теннисистка Мария Шарапова, посетившая накануне гонку «24 часа Ле-Мана», рассказала о своём восстановлении после травмы, полученной на турнире в Риме.
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«В данный момент всё идёт очень хорошо. Думаю, что смогу довольно быстро вернуться на корт и начать подготовку к хардовой серии соревнований», — сообщила Шарапова.
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