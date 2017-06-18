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18 июня 2017, 11:12 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Скоро начну подготовку к хардовым турнирам

Российская теннисистка Мария Шарапова, посетившая накануне гонку «24 часа Ле-Мана», рассказала о своём восстановлении после травмы, полученной на турнире в Риме.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> посетившая накануне гонку 24 часа Ле-<span class=error>Мана</span> рассказала о своём восстановлении после травмы полученной на турнире в Риме. Увеличить
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«В данный момент всё идёт очень хорошо. Думаю, что смогу довольно быстро вернуться на корт и начать подготовку к хардовой серии соревнований», — сообщила Шарапова.
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