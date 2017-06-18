Бывший футболист сборной Италии Мальдини дебютирует в профессиональном теннисе в 49 лет

Мальдини получил wild card («специальное приглашение») в основную сетку турнира серии «Челленджер» Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Милане, где сыграет в паре со Стефано Ландонио. Турнир в Милане начнется 26 июня, в день, когда Мальдини исполнится 49 лет.

Защитник всю свою карьеру выступал за итальянский «Милан». В его составе он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, семь раз становился чемпионом Италии. Мальдини является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира. Итальянец входит в список 125 лучших футболистов по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и величайших футболистов 20 века по версии журнала World Soccer. Является рекордсменов чемпионата Италии по количеству проведенных матчей (647).