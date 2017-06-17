Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30107131/
17 июня 2017, 22:24 | Теннис | Чемпионат.com

В Бирмингеме Кербер попала на Шафаржову, Свитолина может сыграть с Вихлянцевой

Первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер, возглавила список участниц соревнований в Бирмингеме.

Первая ракетка мира немка Анжелика <span class=error>Кербер</span> возглавила список участниц соревнований в Бирмингеме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В стартовом матче она встретится с чешкой Люси Шафаржовой, которая только что проиграла хорватке Донне Векич в полуфинале Ноттингема на тай-брейке третьей партии.

Вторая сеяная, украинка Элина Свитолина, получила в соперницы по первому кругу британку Хитер Уотсон. Во втором раунде она может сыграть с участницей финала в Хертогенбосхе, россиянкой Натальей Вихлянцевой, которой для этого нужно справиться с кем-то из теннисисток из квалификации.

Словачка Доминика Цибулкова (3) сыграет с китаянкой Дуань Инъин. Четвёртая сеяная, британка Йоханна Конта, встретится с украинкой Лесей Цуренко, а соперница Конты по воскресному финалу Ноттингема, Векич — с американкой Элисон Риске. Отметим также, что чешка Петра Квитова получила wild card и седьмой номер посева. Её первой соперницей станет австралийка Дарья Гаврилова, новая первая ракетка Австралии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?