Медведев сыграет с Маю, Вавринка — с Ф. Лопесом на старте турнира в Лондоне
Состоялась жеребьёвка турнира серии «ATP 500» в Лондоне.
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Из россиян на этих соревнованиях выступит только Даниил Медведев, ставший последним попавшим в основную сетку по рейтингу игроком. В первом раунде он сыграет с французом Николя Маю, а во втором в случае победы может встретиться с прошлогодним финалистом, канадцем Милошем Раоничем (3).
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей начнёт защиту титула поединком со своим соотечественником — Аляжем Бедене. Во втором круге Маррей может встретиться с американцем Сэмом Куэрри, а в четвертьфинале — с французом
Вторая ракетка турнира, швейцарец Стэн Вавринка, стартует с матча с испанцем Фелисьяно Лопесом, вышедшим в финал соревнований в Штутгарте. Непростой оппонент достался и четвёртому сеяному, хорвату Марину Чиличу — его ждёт поединок с американцем Джоном Иснером.
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