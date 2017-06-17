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17 июня 2017, 21:56 | Теннис | Р-Спорт

Хорват Иво Карлович стал вторым финалистом теннисного турнира в Хертогенбосе

Хорват Иво Карлович вышел в финал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро.

Хорват <span class=error>Иво</span> Карлович вышел в финал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро. Увеличить
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Карлович, посеянный под 3-м номером, обыграл первую ракетку турнира хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 44 минуты.

В финале Карлович встретится с Жилем Мюллером из Люксембурга (4-й номер посева).
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