Хорват Иво Карлович стал вторым финалистом теннисного турнира в Хертогенбосе
Хорват Иво Карлович вышел в финал теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро.
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Карлович, посеянный под 3-м номером, обыграл первую ракетку турнира хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 44 минуты.
В финале Карлович встретится с Жилем Мюллером из Люксембурга (4-й номер посева).
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