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https://sport.mail.ru/news/tennis/30105959/
17 июня 2017, 18:50 | Теннис | Чемпионат.com

Цибулкова в Хертогенбосхе завоевала первый в карьере парный титул

Словачка Доминика Цибулкова, сенсационно проигравшая немке Антонии Лоттнер в стартовом матче Хертогенбосха, сумела завоевать титул в парном разряде вместе с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова сенсационно проигравшая немке <span class=error>Антонии</span> <span class=error>Лоттнер</span> в стартовом матче Хертогенбосха сумела завоевать титул в парном разряде вместе с бельгийкой <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс. Увеличить
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В финале Доминика и Кирстен обыграли вторых сеяных, голландок Кики Бертенс и Деми Шуурс, со счётом 4:6, 6:4, [10:6]. Перед этим они нанесли поражение и первым, и третьим номерам турнира — Тиме Бабош с Андреа Главачковой и Ксении Кнолль с Коко Вандевеге соответственно.

Для Цибулковой это первый парный титул. Она никогда не выигрывала парных турниров не только на уровне WTA, но и на уровне ITF, равно как и в юниорских соревнованиях. Флипкенс ранее побеждала в Сеуле-2016 со шведкой Юханной Ларссон.
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