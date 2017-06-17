Южный вышел в финал квалификации в Галле, победив Беккера
Россиянин Михаил Южный (7) стал последним участником финального раунда квалификации к турниру в Галле, обыграв немца Бенджамина Беккера со счётом 6:3, 6:4.
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Обе партии развивались по схожему сценарию — Михаил делал брейк на старте и уверенно держал свою подачу. У Беккера ни одного
Поединок продлился 1 час 2 минуты. Беккер 8 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки. У Южного было 6 эйсов и 1 двойная.
В финале отборочных соревнований Михаил сыграет с первым сеяным, японцем Юити Сугитой.
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