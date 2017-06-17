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17 июня 2017, 18:40 | Теннис | Чемпионат.com

Южный вышел в финал квалификации в Галле, победив Беккера

Россиянин Михаил Южный (7) стал последним участником финального раунда квалификации к турниру в Галле, обыграв немца Бенджамина Беккера со счётом 6:3, 6:4.

Россиянин Михаил Южный (7) стал последним участником финального раунда квалификации к турниру в <span class=error>Галле</span> обыграв немца Бенджамина <span class=error>Беккера</span> со счётом 6:3 6:4. Увеличить
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Обе партии развивались по схожему сценарию — Михаил делал брейк на старте и уверенно держал свою подачу. У Беккера ни одного брейк-пойнта не было, а Южный реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

Поединок продлился 1 час 2 минуты. Беккер 8 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки. У Южного было 6 эйсов и 1 двойная.

В финале отборочных соревнований Михаил сыграет с первым сеяным, японцем Юити Сугитой.
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