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17 июня 2017, 18:27 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кубот и Мело выиграли турнир в Хертогенбосе

Лукаш Кубот из Польши и Марселу Мело из Бразилии выиграли турнир в Хертогенбосе в парном разряде.

<span class=error>Лукаш</span> <span class=error>Кубот</span> из Польши и <span class=error>Марселу</span> Мело из Бразилии выиграли турнир в Хертогенбосе в парном разряде. Увеличить
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В финале они одолели Равена Клаасена из ЮАР и Раджива Рама из США.

Хертогенбос (Голландия).

Турнир ATP Ricoh Open.

Призовой фонд 589 185 евро.

Открытые корты, трава.

Парный разряд.

Финал.

Кубот/Мело (Польша/Бразилия, 1) — Клаасен/Рам Р. (ЮАР/США, 2) — 6:3, 6:4.
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