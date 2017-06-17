Кубот и Мело выиграли турнир в Хертогенбосе
Лукаш Кубот из Польши и Марселу Мело из Бразилии выиграли турнир в Хертогенбосе в парном разряде.
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В финале они одолели Равена Клаасена из ЮАР и Раджива Рама из США.
Хертогенбос (Голландия).
Турнир ATP Ricoh Open.
Призовой фонд 589 185 евро.
Открытые корты, трава.
Парный разряд.
Финал.
Кубот/Мело (Польша/Бразилия, 1) — Клаасен/Рам Р. (ЮАР/США, 2) — 6:3, 6:4.
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