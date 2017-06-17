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https://sport.mail.ru/news/tennis/30102917/
17 июня 2017, 11:49 | Теннис | Чемпионат.com

Тони Надаль: Главным фаворитом Уимблдона считаю Федерера

Тони Надаль, дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от Уимблдона.

Тони <span class=error>Надаль</span> дядя и тренер испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> поделился ожиданиями от Уимблдона. Увеличить
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«Если Рафа сыграет так же, как в Париже, то у него будут шансы на победу на Уимблдоне. Он не слишком удачно выступал там после 2011 года, но это в основном связано с травмой колена.

Главным фаворитом я считаю Роджера Федерера, несмотря на его поражение от Томи Хааса в Штутгарте. Просто Роджер давно не играл, и ему нужно время, чтобы набрать игровой тонус. Также среди претендентов — Маррей и Кирьос. Я думаю, что Рафа тоже может составить им конкуренцию, — приводит слова Тони Надаля Tennis World.
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