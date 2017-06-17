Тони Надаль: Главным фаворитом Уимблдона считаю Федерера

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«Если Рафа сыграет так же, как в Париже, то у него будут шансы на победу на Уимблдоне. Он не слишком удачно выступал там после 2011 года, но это в основном связано с травмой колена.

Главным фаворитом я считаю Роджера Федерера, несмотря на его поражение от Томи Хааса в Штутгарте. Просто Роджер давно не играл, и ему нужно время, чтобы набрать игровой тонус. Также среди претендентов — Маррей и Кирьос. Я думаю, что Рафа тоже может составить им конкуренцию, — приводит слова Тони Надаля Tennis World.