Елена Остапенко снялась с соревнований в Бирмингеме
Латвийка Елена Остапенко пропустит турнир Aegon Classic Birmingham, который пройдёт с 19 по 25 июня в Бирмингеме, по совету врача.
«После невероятного “Ролан Гаррос” и всего, что случилось после, мой врач посоветовал мне сделать небольшой перерыв, после которого я продолжу выступать. В связи с этим мне придётся сняться с турнира в Бирмингеме. Тем не менее, я с нетерпением жду возможности сыграть на траве», — написала Остапенко на своей странице в Instagram.
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