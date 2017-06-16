Елена Остапенко снялась с соревнований в Бирмингеме

«После невероятного “Ролан Гаррос” и всего, что случилось после, мой врач посоветовал мне сделать небольшой перерыв, после которого я продолжу выступать. В связи с этим мне придётся сняться с турнира в Бирмингеме. Тем не менее, я с нетерпением жду возможности сыграть на траве», — написала Остапенко на своей странице в Instagram.