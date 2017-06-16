Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Манчестере
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (148-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал турнира в британском Манчестере (призовой фонд — $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в четвертьфинале белоруска переиграла в трехсетовом поединке россиянку Анну Блинкову, занимающую 114-е в рейтинге WTA, — 7:6 (8:6), 5:7, 6:3. В полуфинале Арина Соболенко будет соперничать с сербской теннисисткой Александрой Крунич (101).
На мужском турнире в немецком Штутгарте (призовой фонд — 701 тыс. евро) белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски не смогли сегодня выйти в финал парного разряда, уступив
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