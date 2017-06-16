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https://sport.mail.ru/news/tennis/30100046/
16 июня 2017, 19:52 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Манчестере

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (148-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал турнира в британском Манчестере (призовой фонд — $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белоруска переиграла в <span class=error>трехсетовом</span> поединке россиянку Анну <span class=error>Блинкову</span> занимающую 114-е в рейтинге WTA — 7:6 (8:6) 5:7 6:3. Увеличить
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Сегодня в четвертьфинале белоруска переиграла в трехсетовом поединке россиянку Анну Блинкову, занимающую 114-е в рейтинге WTA, — 7:6 (8:6), 5:7, 6:3. В полуфинале Арина Соболенко будет соперничать с сербской теннисисткой Александрой Крунич (101).

На мужском турнире в немецком Штутгарте (призовой фонд — 701 тыс. евро) белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски не смогли сегодня выйти в финал парного разряда, уступив бразильско-британскому дуэту Бруно Соарес / Джейми Маррей — 3:6, 7:6 (7:5), 6:10.

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Новости Тенниса

Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере

Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере

114-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, в трёх сетах уступила беларуске Арине Соболенко, занимающей 148-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (6), 7/5, 3/6 в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере (Великобритания).
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