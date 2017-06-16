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https://sport.mail.ru/news/tennis/30099917/
16 июня 2017, 19:37 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере

114-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, в трёх сетах уступила беларуске Арине Соболенко, занимающей 148-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (6), 7/5, 3/6 в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере (Великобритания).

Встреча длилась 2 часа 47 минут. За это время теннисистки выполнили по четыре эйса. При этом 18-летняя Блинкова семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 19-летняя Соболенко допустила шесть двойных ошибок и сделала шесть брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований ITF в Манчестере Соболенко сыграет с сербкой Александрой Крунич.
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