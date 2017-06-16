Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере

Встреча длилась 2 часа 47 минут. За это время теннисистки выполнили по четыре эйса. При этом 18-летняя Блинкова семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 19-летняя Соболенко допустила шесть двойных ошибок и сделала шесть брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований ITF в Манчестере Соболенко сыграет с сербкой Александрой Крунич.