Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере
114-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, в трёх сетах уступила беларуске Арине Соболенко, занимающей 148-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (6), 7/5, 3/6 в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере (Великобритания).
Встреча длилась 2 часа 47 минут. За это время теннисистки выполнили по четыре эйса. При этом 18-летняя Блинкова семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В полуфинале соревнований ITF в Манчестере Соболенко сыграет с сербкой Александрой Крунич.
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