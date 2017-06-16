Ricoh Open. Евгения Родина потерпела поражение от Аны Конюх
80-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, проиграла хорватке Ане Конюх, занимающей 33-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/6 (4), 6/7 (10) в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе.
Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. За это время 28-летняя Родина сделала один эйс, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала семь
В полуфинале соревнований Ricoh Open Конюх померится силами с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
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