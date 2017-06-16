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https://sport.mail.ru/news/tennis/30099525/
16 июня 2017, 18:56 | Теннис | GoTennis.ru

Ricoh Open. Евгения Родина потерпела поражение от Аны Конюх

80-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, проиграла хорватке Ане Конюх, занимающей 33-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/6 (4), 6/7 (10) в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе.

Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. За это время 28-летняя Родина сделала один эйс, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 19-летняя Конюх десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала восемь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале соревнований Ricoh Open Конюх померится силами с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
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