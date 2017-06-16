Ricoh Open. Евгения Родина потерпела поражение от Аны Конюх

Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. За это время 28-летняя Родина сделала один эйс, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 19-летняя Конюх десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала восемь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале соревнований Ricoh Open Конюх померится силами с россиянкой Натальей Вихлянцевой.