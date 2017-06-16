Марин Чилич продолжает борьбу на соревнованиях в Хертогенбосе
Седьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, пробился в полуфинал турнира в Хертогенбосе, обыграв канадца Вашека Поспишила, занимающего 83-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/5.
За 1 час 17 минут матча теннисисты выполнили по девять эйсов и допустили по три двойные ошибки. При этом 28-летний Чилич реализовал три
Следующим соперником Чилича на соревнованиях Ricoh Open будет хорват Иво Карлович.
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