Марин Чилич продолжает борьбу на соревнованиях в Хертогенбосе

За 1 час 17 минут матча теннисисты выполнили по девять эйсов и допустили по три двойные ошибки. При этом 28-летний Чилич реализовал три брейк-пойнта, а 26-летний Поспишил — один. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующим соперником Чилича на соревнованиях Ricoh Open будет хорват Иво Карлович.