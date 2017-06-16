Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30099524/
16 июня 2017, 18:56 | Теннис | GoTennis.ru

Марин Чилич продолжает борьбу на соревнованиях в Хертогенбосе

Седьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, пробился в полуфинал турнира в Хертогенбосе, обыграв канадца Вашека Поспишила, занимающего 83-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/5.

За 1 час 17 минут матча теннисисты выполнили по девять эйсов и допустили по три двойные ошибки. При этом 28-летний Чилич реализовал три брейк-пойнта, а 26-летний Поспишил — один. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующим соперником Чилича на соревнованиях Ricoh Open будет хорват Иво Карлович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Манчестере

Марин Чилич продолжает борьбу на соревнованиях в Хертогенбосе

Ricoh Open. Евгения Родина потерпела поражение от Аны Конюх