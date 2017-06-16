Медведев проиграл Карловичу в четвертьфинале теннисного турнира в Хертогенбосе
Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал в голландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро.
В четвертьфинале Медведев потерпел поражение от третьего номера посева хорвата Иво Карловича со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 58 минут.
Следующим соперником Карловича станет победитель матча Марин Чилич (Хорватия, 1-й сеяный) — Вашек Поспишил (Канада).
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