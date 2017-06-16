Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30097182/
16 июня 2017, 16:21 | Теннис | Р-Спорт

Медведев проиграл Карловичу в четвертьфинале теннисного турнира в Хертогенбосе

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал в голландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет почти 600 тысяч евро.

В четвертьфинале Медведев потерпел поражение от третьего номера посева хорвата Иво Карловича со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 58 минут.

Следующим соперником Карловича станет победитель матча Марин Чилич (Хорватия, 1-й сеяный) — Вашек Поспишил (Канада).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать