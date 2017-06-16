21 эйс не спас Бердыха от поражения в матче с Ф. Лопесом на турнире в Штутгарте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Уроженец Валашске-Мезиржичи 21 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Фелисьяно 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Лопес поспорит с победителем противостояния Томми Хаас (Германия, WC) — Миша Зверев (Германия, 6).