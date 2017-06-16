21 эйс не спас Бердыха от поражения в матче с Ф. Лопесом на турнире в Штутгарте
Чешский теннисист Томаш Бердых (3) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Штутгарте, в трёх сетах уступив представителю Испании Фелисьяно Лопесу со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.
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Матч продолжался 2 часа 8 минут. Уроженец
За выход в финал соревнований Лопес поспорит с победителем противостояния Томми Хаас (Германия, WC) — Миша Зверев (Германия, 6).
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