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https://sport.mail.ru/news/tennis/30096456/
16 июня 2017, 15:58 | Теннис | Чемпионат.com

Конта в двух сетах победила Барти и вышла в полуфинал в Ноттингеме

Британская теннисистка Йоханна Конта (1) вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, в двух сетах обыграв представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:3, 7:5.

Британская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> (1) вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме в двух сетах обыграв представительницу Австралии <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> со счётом 6:3 7:5. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Лидер посева 4 раза подала навылет и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Конта поспорит с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Кристи Эрим Анн (США, Q). Турнир в Ноттингеме завершится 18 июня.
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