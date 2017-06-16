Конта в двух сетах победила Барти и вышла в полуфинал в Ноттингеме

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Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Лидер посева 4 раза подала навылет и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в финал соревнований Конта поспорит с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Кристи Эрим Анн (США, Q). Турнир в Ноттингеме завершится 18 июня.