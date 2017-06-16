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https://sport.mail.ru/news/tennis/30094299/
16 июня 2017, 12:51 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер не сыграет с командой Беларуси в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Швейцарец Роджер Федерер не сыграет в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Беларуси, который состоится 14—16 сентября.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> не сыграет в матче <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span> с командой <span class=error>Беларуси</span> который состоится <nobr>14—16 сентября</nobr>. Увеличить
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Об этом 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» уже сообщил капитану команды Северину Люти, информирует Bieler Tagblatt. Во втором круге турнира в Штутгарте Федерер проиграл немцу Томми Хаасу со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6.

Также сообщается, что Стэн Вавринка объявит о своём решении «в последний момент». В 1/8 финала сборная Швейцарии без Федерера и Вавринки в составе проиграла команде США со счётом 0:5.

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