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https://sport.mail.ru/news/tennis/30094045/
16 июня 2017, 12:26 | Теннис | Sports.kz

Евсеев выиграл парный разряд турнира ITF в Таиланде

Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с индусом Карунудаем Сингхом в пятницу выиграл финал парного разряда турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с индусом Карунудаем <span class=error>Сингхом</span> в пятницу выиграл финал парного разряда турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 15 тысяч долларов. Увеличить
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В решающем матче 16 июня пара Евсеев/Сингх переиграла третий дуэт соревнований, Янник Янковитц (Франция)/Эван Сонг (США) — 6:1, 6:1.

Ранее в полуфинале казахстанско-индийский дуэт выбил из борьбы четвертую пару турнира, австралийцев Гарри Бурчера и Дэнни Кэла — 7:6, 5:7, 10:7, в четвертьфинале обыграл пару Михаэл Квонг (Гонконг)/Риота Танума (Япония) — 6:2, 6:1, а на старте соревнований прошел в следующий круг на отказе от матча участников второй пары парного разряда — таиландцев Вишая Тронгшарончайкула и Китифонга Вачирамановонга.

Неделю назад тот же самый казахстанско-индийский дуэт (Евсеев/Сингх) участвовал в аналогичном турнире в Таиланде, где дошел лишь до четвертьфинала. Тем не менее, это позволило Евсееву подняться в девятой сотне на 13 позиций вверх (с 900-го на 887 место). Нынешняя победа должна подвинуть казахстанского теннисиста к границе восьмой сотни рейтинга парного разряда Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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