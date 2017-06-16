Евсеев выиграл парный разряд турнира ITF в Таиланде
Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с индусом Карунудаем Сингхом в пятницу выиграл финал парного разряда турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 15 тысяч долларов.
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В решающем матче 16 июня пара Евсеев/Сингх переиграла третий дуэт соревнований, Янник Янковитц (Франция)/Эван Сонг (США) — 6:1, 6:1.
Ранее в полуфинале
Неделю назад тот же самый
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