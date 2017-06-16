Евсеев выиграл парный разряд турнира ITF в Таиланде

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В решающем матче 16 июня пара Евсеев/Сингх переиграла третий дуэт соревнований, Янник Янковитц (Франция)/Эван Сонг (США) — 6:1, 6:1.

Ранее в полуфинале казахстанско-индийский дуэт выбил из борьбы четвертую пару турнира, австралийцев Гарри Бурчера и Дэнни Кэла — 7:6, 5:7, 10:7, в четвертьфинале обыграл пару Михаэл Квонг (Гонконг)/Риота Танума (Япония) — 6:2, 6:1, а на старте соревнований прошел в следующий круг на отказе от матча участников второй пары парного разряда — таиландцев Вишая Тронгшарончайкула и Китифонга Вачирамановонга.