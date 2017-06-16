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16 июня 2017, 10:30 | Теннис | Чемпионат.com

Остапенко победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам мая

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв мая».

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории Прорыв мая. Увеличить
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Первое место заняла победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Елена Остапенко, получившая 60% голосов. Второй стала Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая (33%), третьей — Онс Жабер из Туниса (5%), четвёртой — представительница Франции Каролин Гарсия (2%).

В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина.
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