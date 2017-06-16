Остапенко победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам мая
Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв мая».
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Первое место заняла победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Елена Остапенко, получившая 60% голосов. Второй стала Вероника
В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина.
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