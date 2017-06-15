20 июня выйдет документальный фильм о Марии Шараповой

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«Да, Мария Шарапова — одна из лучших теннисисток в истории. Да, она красива, ведёт себя достойно и имеет чёткую позицию. Да, у неё нет конкуренток по маркетинговой привлекательности среди спортсменок. Да, она была вовлечена в скандал, который привёл к её дисквалификации. Но при всём этом, настоящая Мария Шарапова мало кому известна.

фоторепортаж С возвращением, Маша! Самая звездная спортсменка России впервые вышла на корт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний — и одержала победу над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3).

Этот фильм рассказывает о ней так откровенно, как, по её собственному признанию, никогда раньше. Лента охватывает самый важный год в жизни теннисистки. Сюжет начинается, когда она получила письмо об отстранении. Фильм повествует о том, как она боролась, чтобы доказать свою невиновность и, в конечном итоге, готовилась к возвращению на корт.

В процессе борьбы за свою правду Мария освободилась и сломала стену, за которой жила много лет. Каждая минута фильма всё глубже погружает нас в личность Марии и раскрывает уроки её карьеры, начавшейся в 14 лет. Это позволит лучше понять её сильные и уязвимые места. Полагаясь не на СМИ, а на слова самой Марии и её поклонников, весь мир узнает такую Шарапову, которую не знал никогда раньше, — говорится в аннотации к фильму на сайте iTunes.