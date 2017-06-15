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15 июня 2017, 23:25 | Теннис | Чемпионат.com

20 июня выйдет документальный фильм о Марии Шараповой

Во вторник, 20 июня, состоится релиз документального фильма о пятикратной победительнице турниров серии «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой. Лента называется «очко».

Во вторник 20 июня состоится <span class=error>релиз</span> документального фильма о пятикратной победительнице турниров серии Большого шлема россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span>. Лента называется очко. Увеличить
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«Да, Мария Шарапова — одна из лучших теннисисток в истории. Да, она красива, ведёт себя достойно и имеет чёткую позицию. Да, у неё нет конкуренток по маркетинговой привлекательности среди спортсменок. Да, она была вовлечена в скандал, который привёл к её дисквалификации. Но при всём этом, настоящая Мария Шарапова мало кому известна.

Этот фильм рассказывает о ней так откровенно, как, по её собственному признанию, никогда раньше. Лента охватывает самый важный год в жизни теннисистки. Сюжет начинается, когда она получила письмо об отстранении. Фильм повествует о том, как она боролась, чтобы доказать свою невиновность и, в конечном итоге, готовилась к возвращению на корт.

В процессе борьбы за свою правду Мария освободилась и сломала стену, за которой жила много лет. Каждая минута фильма всё глубже погружает нас в личность Марии и раскрывает уроки её карьеры, начавшейся в 14 лет. Это позволит лучше понять её сильные и уязвимые места. Полагаясь не на СМИ, а на слова самой Марии и её поклонников, весь мир узнает такую Шарапову, которую не знал никогда раньше, — говорится в аннотации к фильму на сайте iTunes.
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