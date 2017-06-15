Андрей Рублёв покидает «Челленджер» в Италии
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер второго раунда «Челленджера» в Кальтаниссетте (Италия), проиграв в трёх сетах хозяину кортов Марко Чеккинато, — 5/7, 6/3, 3/6.
За 1 час 55 минут матча 107-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, шесть раз брал подачу оппонента, сделал один эйс и четыре двойные ошибки. 24-летний Марко, занимающий 97-ю позицию в мировой классификации, реализовал семь
В четвертьфинале турнира Чеккинато сразится с немцем
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