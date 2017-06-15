Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30088485/
15 июня 2017, 21:06 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв покидает «Челленджер» в Италии

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер второго раунда «Челленджера» в Кальтаниссетте (Италия), проиграв в трёх сетах хозяину кортов Марко Чеккинато, — 5/7, 6/3, 3/6.

За 1 час 55 минут матча 107-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, шесть раз брал подачу оппонента, сделал один эйс и четыре двойные ошибки. 24-летний Марко, занимающий 97-ю позицию в мировой классификации, реализовал семь брейк-пойнтов, выполнил один эйс и шесть раз ошибался при подаче. Итальянец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В четвертьфинале турнира Чеккинато сразится с немцем Седриком-Марселем Штебе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

В следующий вторник состоится выход документального фильма о дисквалификации Марии Шараповой

Андрей Рублёв покидает "Челленджер" в Италии

Хертогенбос. Кристина Младенович сломила сопротивление Александры Соснович