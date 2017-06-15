Андрей Рублёв покидает «Челленджер» в Италии

За 1 час 55 минут матча 107-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, шесть раз брал подачу оппонента, сделал один эйс и четыре двойные ошибки. 24-летний Марко, занимающий 97-ю позицию в мировой классификации, реализовал семь брейк-пойнтов, выполнил один эйс и шесть раз ошибался при подаче. Итальянец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В четвертьфинале турнира Чеккинато сразится с немцем Седриком-Марселем Штебе.