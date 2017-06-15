Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Манчестере

Сегодня Арина Соболенко, занимающая 148-е место в мировом рейтинге, выиграла у представительницы Канады Бьянки Андрееску (194) — 2:6, 6:4, 6:3.

Александра Саснович (90) в голландском Хертогенбоше (призовой фонд — $226 тыс.) встречалась с французской теннисисткой Кристиной Младенович (13) и выиграла первый сет со счетом 6:3. Но затем Младенович перехватила инициативу и выиграла две партии кряду с одинаковым счетом 6:2.

Еще одна белоруска Вера Лапко (238) завершила выступление в венгерском Ходмезевашархее (призовой фонд — $60 тыс.), проиграв румынке Михаэле Бузарнеску (374) — 3:6, 2:6.