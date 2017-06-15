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https://sport.mail.ru/news/tennis/30086040/
15 июня 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Ноттингем. Йоханна Конта продолжает борьбу на соревнованиях

Восьмая ракетка мира, британка Йоханна Конта, обыграла бельгийку Янину Викмайер, занимающую 81-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/1 во втором круге турнира в Ноттингеме.

Восьмая ракетка мира британка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> обыграла бельгийку <span class=error>Янину</span> Викмайер занимающую 81-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/1 во втором круге турнира в Ноттингеме. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время 26-летняя Конта сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Викмайер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу британки.

В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Конта померится силами с австралийкой Эшли Барти.
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