Ноттингем. Йоханна Конта продолжает борьбу на соревнованиях

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Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время 26-летняя Конта сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Викмайер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу британки.

В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Конта померится силами с австралийкой Эшли Барти.