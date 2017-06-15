Ноттингем. Йоханна Конта продолжает борьбу на соревнованиях
Восьмая ракетка мира, британка Йоханна Конта, обыграла бельгийку Янину Викмайер, занимающую 81-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/1 во втором круге турнира в Ноттингеме.
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Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время 26-летняя Конта сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Конта померится силами с австралийкой Эшли Барти.
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