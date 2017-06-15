Новак Джокович может выступить на турнире в Истбурне

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Вероятно, это будут соревнования Aegon International, которые пройдут с 26 июня по 1 июля в Истбурне. Об этом сообщает Informer.