Новак Джокович может выступить на турнире в Истбурне
Серб Новак Джокович, опустившийся на четвёртую строчку рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос», принял решение выступить на одном из травяных турниров в преддверии Уимблдона.
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Вероятно, это будут соревнования Aegon International, которые пройдут с 26 июня по 1 июля в Истбурне. Об этом сообщает Informer.
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