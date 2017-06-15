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15 июня 2017, 16:41 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович может выступить на турнире в Истбурне

Серб Новак Джокович, опустившийся на четвёртую строчку рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос», принял решение выступить на одном из травяных турниров в преддверии Уимблдона.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович опустившийся на четвёртую строчку рейтинга ATP по итогам <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> принял решение выступить на одном из травяных турниров в преддверии Уимблдона. Вероятно это будут соревнования Aegon International которые пройдут с 26 июня по 1 июля в Истбурне. Об этом сообщает Informer. Увеличить
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Вероятно, это будут соревнования Aegon International, которые пройдут с 26 июня по 1 июля в Истбурне. Об этом сообщает Informer.
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