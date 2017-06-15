Штутгарт. Томаш Бердых преодолел барьер второго круга турнира
14-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, одолел австралийца Бернарда Томича, занимающего 48-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/2 во втором круге турнира в Штутгарте.
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Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время 31-летний Бердых сделал 14 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Бердых скрестит ракетки с испанцем Фелисиано Лопесом.
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