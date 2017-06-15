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https://sport.mail.ru/news/tennis/30085605/
15 июня 2017, 16:24 | Теннис | GoTennis.ru

Штутгарт. Томаш Бердых преодолел барьер второго круга турнира

14-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, одолел австралийца Бернарда Томича, занимающего 48-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/2 во втором круге турнира в Штутгарте.

14-я ракетка мира чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> одолел австралийца <span class=error>Бернарда</span> <span class=error>Томича</span> занимающего 48-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (4) 6/2 во втором круге турнира в Штутгарте. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время 31-летний Бердых сделал 14 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 24-летний Томич трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу чеха.

В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Бердых скрестит ракетки с испанцем Фелисиано Лопесом.
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