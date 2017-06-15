Штутгарт. Томаш Бердых преодолел барьер второго круга турнира

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Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время 31-летний Бердых сделал 14 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 24-летний Томич трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу чеха.

В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Бердых скрестит ракетки с испанцем Фелисиано Лопесом.