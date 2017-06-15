Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30085343/
15 июня 2017, 16:08 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина МакХэйл покидает соревнования в Ноттингеме

58-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, уступила гречанке Марии Саккари, занимающей 98-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/7 (3), 5/7 во втором круге турнира в Ноттингеме.

58-я ракетка мира американка Кристина МакХэйл уступила гречанке Марии <span class=error>Саккари</span> занимающей 98-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 6/7 (3) 5/7 во втором круге турнира в Ноттингеме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 28 минут. За это время 25-летняя МакХэйл сделала четыре эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 21-летняя Саккари пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Саккари на соревнованиях Aegon Open Nottingham будет хорватка Донна Векич.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Кристина МакХэйл покидает соревнования в Ноттингеме

Ricoh Open. Марин Чилич одержал волевую победу над Янко Типсаревичем

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе