Кристина МакХэйл покидает соревнования в Ноттингеме

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Встреча длилась 2 часа 28 минут. За это время 25-летняя МакХэйл сделала четыре эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 21-летняя Саккари пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Саккари на соревнованиях Aegon Open Nottingham будет хорватка Донна Векич.