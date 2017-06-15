Кристина МакХэйл покидает соревнования в Ноттингеме
58-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, уступила гречанке Марии Саккари, занимающей 98-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/7 (3), 5/7 во втором круге турнира в Ноттингеме.
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Встреча длилась 2 часа 28 минут. За это время 25-летняя МакХэйл сделала четыре эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
Следующей соперницей Саккари на соревнованиях Aegon Open Nottingham будет хорватка Донна Векич.
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