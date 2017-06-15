Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
65-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, сломил сопротивление австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6/3, 7/6 (3) и вышел в четвертьфинал соревнований Ricoh Open.
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Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время 21-летний Медведев сделал 11 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один
В четвертьфинале турнира в Хертогенбосе Медведев сыграет с хорватом Иво Карловичем.
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