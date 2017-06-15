Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

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Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время 21-летний Медведев сделал 11 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его ровесник из Австралии восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале турнира в Хертогенбосе Медведев сыграет с хорватом Иво Карловичем.