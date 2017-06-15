Ricoh Open. Марин Чилич одержал волевую победу над Янко Типсаревичем
Седьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в трёх сетах переиграл серба Янко Типсаревича, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (6), 6/2, 6/4 во втором круге турнира в Хертогенбосе.
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Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За это время 28-летний Чилич сделал 17 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Чилич сразится либо с канадцем Вашеком Поспишилом, либо с украинцем Александром Долгополовым.
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