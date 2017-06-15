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https://sport.mail.ru/news/tennis/30085098/
15 июня 2017, 16:07 | Теннис | GoTennis.ru

Ricoh Open. Марин Чилич одержал волевую победу над Янко Типсаревичем

Седьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в трёх сетах переиграл серба Янко Типсаревича, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (6), 6/2, 6/4 во втором круге турнира в Хертогенбосе.

Седьмая ракетка мира хорват Марин <span class=error>Чилич</span> в трёх сетах переиграл серба <span class=error>Янко</span> Типсаревича занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (6) 6/2 6/4 во втором круге турнира в Хертогенбосе. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За это время 28-летний Чилич сделал 17 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 32-летний Типсаревич семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 7:2 в пользу хорвата.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Чилич сразится либо с канадцем Вашеком Поспишилом, либо с украинцем Александром Долгополовым.
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