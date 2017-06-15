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15 июня 2017, 15:16 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Макинрой приедет на Уимблдон для презентации своей автобиографии

Экс-первая ракетка мира, американец Джон Макинрой, приедет на Уимблдон для презентации своей новой автобиографии «But Seriously». Об это сообщает издание This is Local London.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира американец Джон <span class=error>Макинрой</span> приедет на Уимблдон для презентации своей новой автобиографии But Seriously. Об это сообщает издание <span class=error>This</span> is Local London. Увеличить
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Книга посвящена борьбе спортсмена с внутренними демонами, а также переоценке ценностей после окончания спортивной карьеры.

29-го июня Макинрой даст интервью о своей автобиографии журналисту Джону Инвердейлу.
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