Джон Макинрой приедет на Уимблдон для презентации своей автобиографии

Испанец Рафаэль Надаль, который после победы на «Ролан Гаррос» стал второй ракеткой мира, может подняться на первую строчку рейтинга ATP по итогам Уимблдона. Однако это будет зависеть от результатов нынешнего лидера рейтинга, британца Энди Маррея.