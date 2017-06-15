Матч между Швейцарией и Беларусью за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса пройдет в Биле

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Матч белорусских и швейцарских теннисистов пройдет под крышей Swiss Tennis Arena на хардовом покрытии. Этот новый многофункциональный спорткомплекс, вмещающий 2,5 тыс. зрителей, впервые примет матч Кубка Дэвиса.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси успешно провела домашние матчи I группы Евро-Африканской зоны против команд Румынии (3:2) и Австрии (3:1), получив право поспорить за выход в элитный дивизион неофициального командного чемпионата мира. Сборная Швейцарии проиграла в первом раунде Мировой группы в гостях команде США с «сухим» счетом 0:5.

Победитель матча между Швейцарией и Беларусью в следующем сезоне сыграет в Мировой группе, проигравший будет выступать в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Сейчас в рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции. Последний раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением является выход в полуфинал в 2004 году.

Составы остальных пар плей-офф Мировой группы:

Канада — Индия,

Венгрия — Россия,

Колумбия — Хорватия,

Нидерланды — Чехия,

Япония — Бразилия,

Португалия — Германия,

Казахстан — Аргентина.