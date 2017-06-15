Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30084374/
15 июня 2017, 15:11 | Теннис | БЕЛТА

Матч между Швейцарией и Беларусью за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса пройдет в Биле

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определилось место проведения теннисного матча между Швейцарией и Беларусью за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. Встреча состоится 15—17 сентября в швейцарском Биле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

<em>15 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Определилось место проведения теннисного матча между Швейцарией и <span class=error>Беларусью</span> за выход в Мировую группу Кубка <span class=error>Дэвиса</span>. Встреча состоится <nobr>15—17 сентября</nobr> в швейцарском <span class=error>Биле</span> сообщили корреспонденту <span class=error>БЕЛТА</span> в <nobr>пресс-службе</nobr> Белорусской теннисной федерации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч белорусских и швейцарских теннисистов пройдет под крышей Swiss Tennis Arena на хардовом покрытии. Этот новый многофункциональный спорткомплекс, вмещающий 2,5 тыс. зрителей, впервые примет матч Кубка Дэвиса.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси успешно провела домашние матчи I группы Евро-Африканской зоны против команд Румынии (3:2) и Австрии (3:1), получив право поспорить за выход в элитный дивизион неофициального командного чемпионата мира. Сборная Швейцарии проиграла в первом раунде Мировой группы в гостях команде США с «сухим» счетом 0:5.

Победитель матча между Швейцарией и Беларусью в следующем сезоне сыграет в Мировой группе, проигравший будет выступать в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Сейчас в рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции. Последний раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением является выход в полуфинал в 2004 году.

Составы остальных пар плей-офф Мировой группы:

Канада — Индия,

Венгрия — Россия,

Колумбия — Хорватия,

Нидерланды — Чехия,

Япония — Бразилия,

Португалия — Германия,

Казахстан — Аргентина.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
Участница Битвы экстрасенсов Илона Новоселова погибла в Москве
Пожар в лондонской многоэтажке глазами очевидцев. Инстаграм подборка
Участница Битвы экстрасенсов Илона Новоселова погибла в Москве