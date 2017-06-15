Матч между Швейцарией и Беларусью за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса пройдет в Биле
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определилось место проведения теннисного матча между Швейцарией и Беларусью за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. Встреча состоится
15—17 сентября в швейцарском Биле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.
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Матч белорусских и швейцарских теннисистов пройдет под крышей Swiss Tennis Arena на хардовом покрытии. Этот новый многофункциональный спорткомплекс, вмещающий 2,5 тыс. зрителей, впервые примет матч Кубка Дэвиса.
В нынешнем сезоне сборная Беларуси успешно провела домашние матчи I группы
Победитель матча между Швейцарией и Беларусью в следующем сезоне сыграет в Мировой группе, проигравший будет выступать в I группе
Сейчас в рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции. Последний раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением является выход в полуфинал в 2004 году.
Составы остальных пар
Канада — Индия,
Венгрия — Россия,
Колумбия — Хорватия,
Нидерланды — Чехия,
Япония — Бразилия,
Португалия — Германия,
Казахстан — Аргентина.
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