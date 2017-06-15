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https://sport.mail.ru/news/tennis/30084171/
15 июня 2017, 14:56 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль может вновь стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль, который после победы на «Ролан Гаррос» стал второй ракеткой мира, может подняться на первую строчку рейтинга ATP по итогам Уимблдона. Однако это будет зависеть от результатов нынешнего лидера рейтинга, британца Энди Маррея.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> который после победы на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> стал второй ракеткой мира может подняться на первую строчку рейтинга ATP по итогам Уимблдона. Однако это будет зависеть от результатов нынешнего лидера рейтинга британца <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span>. Увеличить
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По ходу травяного сезона Надалю не нужно защищать рейтинговые очки. Таким образом, если Маррей пройдёт не дальше четвертьфинала или полуфинала Уимблдона, то для восхождения на первую строчку рейтинга Рафаэлю нужно будет дойти до финала или выиграть турнир соответственно.
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