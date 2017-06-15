Рафаэль Надаль может вновь стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

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По ходу травяного сезона Надалю не нужно защищать рейтинговые очки. Таким образом, если Маррей пройдёт не дальше четвертьфинала или полуфинала Уимблдона, то для восхождения на первую строчку рейтинга Рафаэлю нужно будет дойти до финала или выиграть турнир соответственно.