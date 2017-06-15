Мирный и Матковски вышли в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте

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На мужском турнире в немецком Штутгарте (призовой фонд — 701 тыс. евро) белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски во втором раунде парного разряда должны были сыграть с германским дуэтом Томми Хаас / Флориан Майер, но соперники не смогли выйти на корту, уступив дорогу в полуфинал. Теперь в матче за выход в финал Мирный и Матковски встретятся с бразильско-британской парой Бруно Соарес / Джейми Маррей.

У женщин Вера Лапко (238-й номер рейтинга WTA) в поединке второго круга турнира в венгерском Ходмезевашархее (призовой фонд — $60 тыс.) уступила румынке Михаэле Бузарнеску (374) — 3:6, 2:6.

Белоруска Александра Саснович (90) сегодня во втором раунде соревнований в голландском Хертогенбоше (призовой фонд — $226 тыс.) встретится с французской теннисисткой Кристиной Младенович (13). Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко (148) на турнире в британском Манчестере (призовой фонд — $100 тыс.) будет соперничать с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (194).

Все эти соревнования являются проверочными перед третьим в сезоне турниром серии «Большого шлема» — Уимблдоном, который пройдет с 3 по 16 июля.