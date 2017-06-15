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https://sport.mail.ru/news/tennis/30083404/
15 июня 2017, 14:28 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес взял верх над Жереми Шарди на соревнованиях в Штутгарте

33-я ракетка мира испанец Фелисиано Лопес, в трёх сетах переиграл француза Жереми Шарди, занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 3/6, 6/2 во втором круге турнира в Штутгарте.

33-я ракетка мира испанец Фелисиано <span class=error>Лопес</span> в трёх сетах переиграл француза <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 3/6 6/2 во втором круге турнира в Штутгарте. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За это время 35-летний Лопес сделал 13 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Шарди 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу испанца.

В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Лопес померится силами либо с чехом Томашем Бердыхом, либо в австралийцем Бернардом Томичем.
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