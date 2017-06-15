Фелисиано Лопес взял верх над Жереми Шарди на соревнованиях в Штутгарте
33-я ракетка мира испанец Фелисиано Лопес, в трёх сетах переиграл француза Жереми Шарди, занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 3/6, 6/2 во втором круге турнира в Штутгарте.
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Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За это время 35-летний Лопес сделал 13 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Лопес померится силами либо с чехом Томашем Бердыхом, либо в австралийцем Бернардом Томичем.
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