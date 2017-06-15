Аранта Рус продолжает выступление на турнире в Хертогенбосе
183-я ракетка мира, голландка Аранта Рус, нанесла поражение чешке Андреа Главацковой, занимающей 531-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 7/5 во втором раунде турнира в Хертогенбосе.
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За 1 час 34 минуты матча 26-летняя Рус сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала три
В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Рус поборется с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
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