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https://sport.mail.ru/news/tennis/30083403/
15 июня 2017, 14:27 | Теннис | GoTennis.ru

Аранта Рус продолжает выступление на турнире в Хертогенбосе

183-я ракетка мира, голландка Аранта Рус, нанесла поражение чешке Андреа Главацковой, занимающей 531-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 7/5 во втором раунде турнира в Хертогенбосе.

183-я ракетка мира голландка <span class=error>Аранта</span> Рус нанесла поражение чешке <span class=error>Андреа</span> Главацковой занимающей 531-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 7/5 во втором раунде турнира в Хертогенбосе. Увеличить
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За 1 час 34 минуты матча 26-летняя Рус сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 30-летняя Главацкова дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Рус поборется с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
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