Аранта Рус продолжает выступление на турнире в Хертогенбосе

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За 1 час 34 минуты матча 26-летняя Рус сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 30-летняя Главацкова дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Рус поборется с россиянкой Натальей Вихлянцевой.