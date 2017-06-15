Александра Панова вышла в четвертьфинал турнира ITF в Венгрии
355-я ракетка мира, россиянка Александра Панова, обыграла словенку Тамару Зиданшек, занимающую 185-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/0 и вышла в четвертьфинал турнира ITF в Ходмезёвашархее (Венгрия).
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Встреча длилась 1 час 4 минуты. За это время 28-летняя Панова сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале турнира ITF в Венгрии Панова сыграет либо с румынкой Ириной Марией Барэ, либо с хорваткой Терезой Мрдезой.
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