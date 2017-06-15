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https://sport.mail.ru/news/tennis/30083175/
15 июня 2017, 14:02 | Теннис | GoTennis.ru

Александра Панова вышла в четвертьфинал турнира ITF в Венгрии

355-я ракетка мира, россиянка Александра Панова, обыграла словенку Тамару Зиданшек, занимающую 185-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/0 и вышла в четвертьфинал турнира ITF в Ходмезёвашархее (Венгрия).

355-я ракетка мира россиянка Александра <span class=error>Панова</span> обыграла словенку Тамару Зиданшек занимающую 185-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/0 и вышла в четвертьфинал турнира ITF в Ходмезёвашархее (Венгрия). Увеличить
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Встреча длилась 1 час 4 минуты. За это время 28-летняя Панова сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 19-летняя Зиданшек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале турнира ITF в Венгрии Панова сыграет либо с румынкой Ириной Марией Барэ, либо с хорваткой Терезой Мрдезой.
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